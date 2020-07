Calleja je doveo Villarreal do petog mjesta u La Ligi, no klupu, piše Marca, sad preuzima Emery

Vodeći španjolski sportski dnevni listovi Marca i AS objavili su da je Unai Emery još u ožujku, prije izbijanja pandemije koronavirusa, potpisao predugovor s tamošnjim prvoligašem Villarrealom kojega bi trebao voditi od sljedeće sezone.

Do trenutka kada je sezona prekinuta Villarreal je držao osmo mjesto na ljestvici, no sa sedam pobjeda u 11 kola nastavka sezone momčad je pod vodstvom Javiera Calleje stigla do pete pozicije na kraju prvenstva i izborila nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone.

“Ne znam kakva je moja budućnost, ali imam čistu savjest jer sam učinio sve kako bih izvukao najbolje iz ove momčadi i mogu hodati uzdignute glave. Prvo bi klub trebao razgovarati sa mnom, ja imam ugovor i oni bi trebali ili potvrditi ili demantirati ove navode”, rekao je Calleja nakon 4-0 pobjede protiv Eibara u posljednjem kolu u nedjelju navečer.

El Villarreal elige a Unai Emery para la próxima temporada https://t.co/FXVy2ouzFX — MARCA (@marca) July 20, 2020

Emery je svoje najveće trenerske uspjehe ostvario kao trener Seville s kojom je tri godine zaredom osvajao Europsku ligu (2014., 2015., 2016.) nakon čega je dobio bogati angažman u Paris Saint-Germainu kojega je vodio dvije sezone i s kojim je osvojio jedan naslov prvaka Francuske (2018) uz po dva Kupa i Liga kupa.

U ljeto 2018. godine Emery je preuzeo Arsenal s kojim je lani stigao do finala Europske lige, ali je u studenome prošle godine dobio otkaz nakon niza od sedam utakmica bez pobjede.