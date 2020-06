Čari ‘hitnog’ transfera: Celta je kao zamjenu za ozlijeđenog vratara iz Seville dovela Nolita

Sve je po zakonu, ali je pravilo Španjolskog nogometnog saveza prema kojima je klubovima u slučaju teške ozljede nekog igrača dopušteno dovesti zamjenu izvan prijelaznog roka još jednom postalo izvorom kontroverzi.

Prvi puta to se dogodila kada je Barcelona u veljači Leganésu ‘pokupila’ Martina Braithwaitea, a sada je pod povećalom španjolske nogometne javnosti Celta.

Naime, Celta je zbog ozljede na duže vrijeme izgubila rezervnog vratara Sergija Alvareza i odlučila iskoristiti pravo na dovođenje zamjene. Međutim, zamjena koja u Celtu stiže iz Seville nije vratar nego napadač Nolito koji je za Celtu već igrao u razdoblju između 2013. i 2016. godine.

Celta Vigo's back-up goalkeeper got a long-term injury.

Celta were allowed to make an emergency signing per La Liga's rules.

They signed former striker Nolito 👀 pic.twitter.com/CZWVVcmhpL

