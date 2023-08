Carlton Morris zabio je prvi Lutonov gol u Premier ligi, no poraz kod Brightona ipak je bio neizbježan

Ta je čast, ako mu ona uopće išta i znači nakon teškog poraza, pripala Carltonu Morrisu, inače najboljem strijelcu te momčadi u tijeku prošle sezone. Tada je bio jedini Lutonov nogometaš s dvoznamenkastim brojem golova u Championshipu, točno 20 puta je zatresao suparničke mreže. Tako je bilo i danas, kada je u 81. minuti pogodio s bijele točke te smanjio na 2-1, vrativši tako nadu gostima.

1 – Carlton Morris' penalty is Luton Town's first top-flight goal since Julian James' strike against Notts County in May 1992. Return. #BHALUT

— OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2023