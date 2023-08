Čarolija ljetnih europskih večeri: Klaksvík je prvi farski klub u skupinama UEFA-inog natjecanja

Sada je prvak Farskih otoka imao kudikamo kraće gostovanje, uparen je bio sa Häckenom, a u prvom dvoboju nije bilo pogodaka (0-0). Zato je večerašnji uzvrat u Švedskoj bio itekako efikasan, nakon 120 minuta igre bilo je čak 3-3. Odluka o putniku u treće pretkolo morala je stoga pasti u raspucavanju s bijele točke, u kojem je Klaksvík bio uspješniji te se s 4-3 plasirao u iduću rundu kvalifikacija.

🇫🇴 NEVER WHEN I STARTED THIS ACCOUNT DID I EVER THINK I FEEL LIKE THIS.

THIS PLACE, THIS BEAUTIFUL MAGIC, TOWN IN THE HILLS OF THE FAROE ISLANDS HAS TAKEN THIS ISLAND OF FISHERMEN AND VIKINGS TO THE EUROPEAN STAGE. AND I AM ALLLLL HERE FOR IT!!!

Thank you @KI_Klaksvik! https://t.co/8uaTcyeZxZ pic.twitter.com/EuYNuGf565

