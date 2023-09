Casper Ruud, prošlogodišnji finalist, ispao je u drugom kolu US Opena

Prošlogodišnji finalist US Opena i peti tenisač svijeta, Casper Ruud, ispao je u drugom kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone izgubivši od Zhizhena Zhanga. Kineski tenisač slavio je sa 6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2 nakon tri sata i 21 minute igre.

Peti tenisač svijeta nije uspio ponoviti prošlogodišnji uspjeh čime se dodatno olakšao put Novaka Đokovića do finala jer se Ruud nalazio u njegovoj polovici ždrijeba.

Ruud je tako ponovio svoj neočekivani neuspjeh s Wimbledona, gdje je također ispao u drugom kolu. Tamo je bolji bio domaći tenisač Liam Broady, koji ga je tukao u pet setova. Broady je tada bio 142. igrač svijeta i na turnir došao zahvaljujući pozivnici.

Znang je trenutno 67. igrač svijeta, a na US Openu nije bio nositelj. To znači da je Ruud doživio svoj deveti poraz od igrača izvan top 50 ove godine. To se dosad samo dvaput dogodilo igračima iz top pet u jednoj kalendarskoj godini: Jevgeniju Kafeljnikovu, koji je 2000. izgubio 11. puta i Nikolaju Davidenku, koji je 2007. doživio 10 poraza.

Osim dobrog nastupa na Roland Garrosu, ovo jednostavno nije Ruudova godina.