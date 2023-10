Cedevita Junior od ove se sezone natječe u ABA 2 ligi, a u debiju je upisala pobjedu nad MZT-om

S početkom nove košarkaške sezone stiglo je i novo izdanje druge regionalne ABA lige. Od ove sezone Hrvatska ima dva nova predstavnika u ABA 2 ligi, a jako dobro u svoju debitantsku kampanju krenula je mlada momčad Cedevite Junior. Cedevitini talenti mogli bi dobro iskoristiti ovu priliku za razvijanje i ogled s jačom konkurencijom u regiji, a to su odmah i dokazali.

‘Vitamini’ su u prvom susretu turnira u Subotici, gdje će se odigrati prva kola sezone, svladao skopski MZT. Velika je to stvar ako znamo da se Makedonci uvijek bore za vrh ABA 2 lige i uvijek su tu negdje između promocije u prvi rang i ispadanja iz istog, pa su tako i prošle sezone igrali s elitnim regionalnim momčadima.

No, Cedevita je u prvom nastupu oduševila, već u prvom poluvremenu stvorila 16 poena viška i to je do kraja zadržala bez većih problema. Na koncu se piše 92-79 za momčad Damira Mulaomerovića.

Ono što je još važnije, momčad su predvodili domaći momci. Mladi, 21-godišnji Vito Kučić sjajno se razvija i već smo ga mogli upoznati, a sada je spreman do kraja preuzeti uzde momčadi pa je vodio Cedevitu s 22 poena, četiri skoka i tri asistencije. 18 poena uz osam skokova dodao je 22-godišnji Sandro Rašić.

Još su s po 13 pomogli ipak nešto iskusniji Josip Batinić, ali i jedino američko pojačanje u momčadi, Kevaughn Allen koji je imao i četiri asistencije, četiri ukradene lopte i šest skokova.

Što se Šibenke tiče, ona je u ponedjeljak poražena od Borca iz Banja Luke uz dobar otpor i s 88-81. U Subotici će se odigrati prva dva kola, a u drugom ispitu u četvrtak Cedevita igra protiv Vojvodine. Šibenka će na teren u srijedu protiv Zlatibora, a onda će se drugi turnir odigrati u studenog baš u Zlatiboru.

Tko zna, kako je krenulo Mulaomeroviću i momčadi, možda sljedeće sezone u ABA ligi budemo gledali derbi Cedevita Olimpija – Cedevita Junior…