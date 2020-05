Čeferin tvrdi: “Kako zasad stvari stoje, UEFA-ina natjecanja zaključit će se u kolovozu”

Eto jednog updatea iz krovne europske nogometne organizacije…

UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin popričao je s TV kućom beIN Sports i procjenjuje, kako prenosi Reuters, da će 80 posto nacionalnih prvenstava biti odigrano do kraja. Što se tiče europske sezone, kazao je sljedeće…

“Imamo ideju, no trebamo čekati potvrdu UEFA-ina izvršnog odbora. Mogu reći da će europska natjecanja biti završena, ako se stvari nastave ovako, u kolovozu”, tvrdi slovenski pravnik. “Mislim da će većina liga odigrati sezone do kraja. One koje neće, odluka je na njima. Ali, svejedno moraju sudjelovati u kvalifikacijama ako se planiraju natjecati u europskim kupovima.”

