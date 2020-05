Čeka nas još jedan ‘draft s kauča’: i MLB franšize će u lipnju birati mlade talente na daljinu

Nakon što je NFL odradio ‘pilot-projekt’ i najveći mladi bejzbol-talenti birat će se — na daljinu. MLB je obavijestio sve franšize kako će nadolazeći draft također biti održan virtualno.

Draft će biti održan 10. i 11. lipnja. Prvog će dana na rasporedu biti prva runda (37 pickova), dok će preostale četiri runde biti odrađene dan kasnije. Franšize neće imati pristup draft sobama, iako je riječ o restrikciji koja bi u međuvremenu mogla biti promijenjena. Za sada je video-konferencija jedino rješenje.

