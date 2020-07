Čekao, dočekao: Ralf Rangnick od sezone 2020./21. bit će novi Milanov trener

Čini se da je Stefanu Pioliju taman krenulo na San Siru, ali on je bio samo rezervna opcija…

Prvi izbor Milanove uprave već neko je vrijeme bio njemački trener i administrator Ralf Rangnick. Još tamo od svibnja javna je tajna da će Nijemac kad tad preuzeti uzde prve momčadi na San Siru i pokušati vratiti Milan među talijansku elitu.

Sada je to gotova stvar; Rangnick će od sezone 2020./21. biti Milanov trener i na toj poziciji zamijeniti Piolija čiji je interregnum trajao od prošlog listopada.

