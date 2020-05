“Ćelav, trener… ma to je taj”: Jaap Stam je, uz poteškoće, predstavljen kao Cincinnatijev trener

Bizarno, najblaže rečeno.

Šuškalo se o tome i ranije, ali danas je i službeno potvrđeno — Jaap Stam svoju će trenersku karijeru nastaviti u FC Cincinnatiju. Potvrdio je to danas putem Twittera američki nogometni klub.

Ovako:

even without football MLS manages to brighten our day: Cincinnati announce Jaap Stam as their new coach with a picture of someone who is clearly not Jaap Stam – i love this league so much https://t.co/bFDO27vYHp

— Tiago Estêvão (@TiagoEstv) May 21, 2020