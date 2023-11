Celtic je možda protjerao ultrase koji su podržali Palestinu, ali nije izbjegao Uefinu kaznu

Škotski nogometni velikan Celtic možda je napravio sve u svojoj moći da izbjegne političke poruke na svom stadionu, ali nije to izbjegao. Kao niti kazne. Naime, Celtic je kažnjen sa 17.500 eura jer su navijači tijekom prošlomjesečnog dvoboja Lige prvaka protiv madridskog Atlética na stadionu mahali stotinama palestinskih zastava.

Iz Uefe su kaznu obrazložili time što je donošenje palestinskih zastava protumačeno kao “provokativna poruka uvredljive prirode.” Navijači Celtica također su tijekom utakmice izvjesili transparente s parolama “Sloboda za Palestinu” i “Pobjeda otpora”, a tijekom mahanja palestinskim zastavama pjevali su klupku himnu ‘You’ll Never Walk Alone’.

Celtic je prije utakmice zamolio navijače da ne donose palestinske zastave na stadion. Nakon što su se navijači oglušili pa isto i ponovili još koji put, Celtic je pribjegao dosta nepopularnoj metodi protjerivanja najvjernijih navijača sa stadiona. Naime, ultras skupini ‘Green Brigade’ do daljnjega su suspendirane sezone ulaznice za Celtic Park.

Celtic have been fined €17500 by UEFA for supporters showing solidarity with Palestine.

UEFA have decided that racist behaviour from Olympiacos only merits a €7500 fine.

So there you have it, showing solidarity with the oppressed is worse than being racist according to UEFA. pic.twitter.com/70EgODdz3D

— 4 Tims and a Podcast (@PodTims) November 22, 2023