Celticovi najvatreniji navijači dobili su izgon sa stadiona zbog isticanja palestinskih zastava

Navijački pokret diljem svijeta žestoko se angažirao u pružanju podrške zaraćenim stranama u sukobu u Izraelu i Palestini, a Celticovi najvatreniji priklonili su se palestinskoj strani. I za to su grubo ispaštali jer više ne mogu na utakmice svog voljenog kluba.

Celticova Ultras grupa ‘Green Brigade’ dobila je suspenziju godišnjih ulaznica za svoje članove. Radi se o grupi koja se okuplja na sjevernoj tribini Celtic Parka i organizira koreografije te predvodi ultrase Celticovih navijača.

Članovi brigade, naime, isticali su palestinske zastave i poruke podrške Palestini usprkos upozorenjima. Isto su ponovili i prije utakmice Lige prvaka protiv Atlético Madrida, iako je Celtic poručio kako će igrači obje momčadi nositi crne trake u znak poštovanja žrtvama konflikta, ali da zastave i simboli neće biti dozvoljeni.

BREAKING Celtic have suspended all members of the Green Brigade fan group 'pending further review' FULL STORY: https://t.co/jtitmmCZnu pic.twitter.com/385pmDFlf0 — The Herald (@heraldscotland) October 31, 2023

Usprkos tome, Green Brigade podigao je poruke slobode Palestini uz zastave, a zbog toga Celtic očekuje veliku Uefinu kaznu. Isto se događalo i na susretima domaćeg prvenstva protiv Kilmarnocka i Heartsa.

Isto se već ponavljalo kroz povijest sukoba u Gazi. Celticovi navijači svom su klubu priuštili kaznu i 2014., kao i dvije godine kasnije kada su Škoti igrali protiv Hapoel Beer-Sheve.

Navijači su se već oglasili priopćenjem u kojem brane pravo navijača za izražavanje svog stava, a prozivaju i klupsko vodstvo za licemjerje. No, neće im to sada pomoći jer su im pretplate suspendirane do daljnjeg…