Centimetri do raja: Niko Sigur pogodio je vratnicu i umalo zabio na svom europskom debiju

Kada je stigla vijest da će Rokas Pukštas zbog ozljede morati propustiti ogled s PAOK-om, odmah se postavilo pitanje tko će ga zamijeniti u Hajdukovoj početnoj postavi. Ispostavilo se večeras da se trener Ivan Leko odlučio tek za nešto starijeg Niku Sigura, koji je baš u ovoj utakmici upisao svoj europski debi, počevši od prve minute na terenu rasprodanog Poljuda.

Čini se kao da ga to, kao ni atmosfera s dupkom popunjenih tribina, nije uopće omelo, jer su ga u 12. minuti tek centimetri dijelili od prvijenca u dresu Hajdukove seniorske momčadi. Povukao je loptu još praktički s centra igrališta i došao s njom skoro do ruba kaznenog prostora, a onda i silovito tukao prema vratima.

Već je svladan bio vratar Dominik Kotarski, inače Sigurov kolega iz U-21 reprezentacije, no onda se ispriječila lijeva vratnica. Prava šteta da se lopta nije našla u PAOK-ovoj mreži, eventualni rani pogodak uvelike bi usmjerio vodu na Hajdukov mlin. Inače, samo minutu ranije, veliku prigodu propustio je i Jan Mlakar, njegov je pokušaj završio u vanjskom dijelu mreže.

To su bile i najveće Hajdukove prigode, no većinom je lopta bila u gostujućim nogama, pa su tako statističari ubilježili i više PAOK-ovih udaraca, unutar i izvan okvira gola. No, uz vatrenu podršku s tribinama, mogao bi u nastavku stići i dodatan impuls, a s njim i toliko željena te potrebna prednost uoči odlaska na izazovno gostovanje u Grčku…