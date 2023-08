Centralni teren? Prije Noletovo dvorište: Đoković upisao 30. uzastopnu pobjedu na Wimbledonu

U prvom setu nije bilo previše problema za Đokovića; došao je do break lopte već u drugom gemu da bi oteo servis Australcu u petom, a u tri uzastopna gema na svojem servisu nije ispustio niti jedan poen. Drugi je set, suprotno od toga, bio ponešto čupaviji; Srbin je tada imao dvije break lopte koje nije uspio realizirati, a Thompson je odvukao stvar u tie-break gdje je naposljetku pokleknuo.

350 – Novak Djokovic is the third player in the Open Era, Women's and Men's included, to win 350 Grand Slam Singles main draw matches. Conqueror.#Wimbledon | @Wimbledon @the_LTA @atptour pic.twitter.com/8Dc1iTewHP

— OptaAce (@OptaAce) July 5, 2023