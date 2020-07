Centurion: Edin Džeko sinoć je postao najbolji strani strijelac u Rominoj povijesti

Znali smo da je Edin Džeko vladar u Rimu, a sinoć je njegova nogometna ličnost još više zablistala.

Roma je u teškoj utakmici gdje je uputila 20 udaraca na gol, ali i imala tek 34 posto posjeda lopte slavila protiv Jurićeve Verone rezultatom 2-1 i tako ugrabila tri važna boda u borbi za europsko mjesto sljedeće sezone: Napoli i Milan za njom trenutno zaostaju četiri boda, a momčadi s Olimpica još predstoje ogledi protiv Intera, SPAL-a, Fiorentine, Torina i Juventusa. Ukratko, neće biti nimalo lako održati formu…

Golove za Romu postigli su Jordan Veretout iz kaznenog udarca u 10. minuti i Džeko u 47., čime je postigao svoj 15. pogodak glavom otkad se pridružio Vučici. Matteo Pessina smanjio je Veronin zaostatak u 47. minuti, a pogodak napadača rodom iz Sarajeva naposljetku se pokazao odlučujućim.

Guess that makes Edin Dzeko a 🐐 contender for doing the same in the Premier League, Serie A, and Bundesliga lol https://t.co/9gxKYDzcRT pic.twitter.com/9q0fZfHwSh

— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) July 15, 2020