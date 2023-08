Červar o pucanju veza s HRS-om: ‘To je bio jedan vrlo nesretni igrokaz koji se meni namjestio’

Glasoviti hrvatski rukometni trener Lino Červar već neko vrijeme ne obavlja koordinatorsku dužnost u hrvatskom rukometu pa sada ima vremena za neke druge stvari. Popularni Mago del Umago dao je veliki intervju za Hrvatski radio u kojemu se osvrnuo na brojne teme, od općenitog stanja u hrvatskom sportu preko značaja teniskog turnira u njegovu Umagu pa sve do priče o njegovu izlasku iz HRS-a.

Upravo je to bio i najzanimljiviji dio intervjua u kojemu je trofejni hrvatski izbornik kazao što misli o tome.

“To je bio jedan vrlo nesretni igrokaz koji se meni namjestio, ne želim imenovati ljude, ali znaju tko su ti”, započeo je dugu poslanicu. “Najvažnije je da imam ogromnu potporu građana i čak ljudi znaju u čemu je stvar. Tu je došlo do pucanja odnosa i bilo je tako, ja sam branio struku i trenere koji vole posao, rade i u tome se usavršavaju. Moj život je samo u tome, moji rezultati daju mi za to pravo. Kad sam se osjećao ugroženo, kad se smatralo da ne treba strukom i znanjem pobjeđivati, nego treba imati nekih drugih sredstava, to nisam mogao prihvatiti. Posebno kad mi o tome govore ljudi koji imaju sasvim druge ambicije, bave se drugim stvarima, a ne mojim poslom. Onda moram pokazati moralnu hrabrost i reći ne, ono što je suprotno, odgojem koji sam primio od svojih roditelja, na temelju svih mojih napora i upornosti koje sam imao, nisam mogao prihvatiti stigmatizaciju, da me se želi minimizirati. To ne dam nikome, mislim da je poštovanje važno. Ja sam se borio za poštovanje. Svaki čovjek može biti bogat ili siromašan, velik ili mali, uspješan ili neuspješan, ali svima je važno poštovanje. Da me poštuju, da sam tu, da radim, da sam ipak inovator gdje me ljudi po tome i prepoznaju. Sve te nagrade koje sam dobio, nisu se valjda ljudi prevarili. Od svojih da to dobijem, nisam to mogao prihvatiti. A naravno da me osnažila, ljudi koji dobro razumio što sam napravio, smatraju da je to bila velika pogreška, ono što mi je najviše žao je da su oštećena naša djeca. Treneri koji su mogli od mene puno naučiti. Mislim da smo radili dobar posao, jako sam, kad malo pogledate trenere koji su napravili vrhunski rezultat prošle godine, kad pogledam druge trenere, mi smo još bolje radili s mlađim kategorijama. Ja sam uveo novi sustav, što Scariolo kaže, da su s anonimnim igračima postigli dobar rezultat, jer sve selekcije rade istu igru. Hrvatski stil igre smo izgubili s ovim načinom, mislim da smo s godištem 2002., 2004., 2006., 2008. to postigli i sada smo tu suradnju prekinuli naprasno. To je loš potez prema našoj djeci.”

U nastavku je objasnio što pod time misli:

“Poglavito što mi to govore ljudi koji nemaju baš neku veliku naklonost u radu s našom djecom”, istaknuo je Červar. “Oni bi radije došli do rezultata sa sedam igrača, pet stranaca. Mislim da to nije budućnost hrvatskog rukometa i hrvatskog sporta. Mislim da netko ne može koristiti javni novac, iz državnog proračuna, da bi tjerao strategiju razvoja rukometne igre u Hrvatskoj kad to nije u suglasju s razvojem sporta u našoj zemlji. Mi smo rukomet, možda jedini kolektivni sport, gdje nemamo svoju dvoranu, dom, kancelarije… Otkud nekome pravo da sad to mijenja? Mislim da treba jedna pametna i pronicljiva politika, da mi možemo biti kompetitivni jedino ako budemo više ulagali u djecu, omogućili im nesmetani razvoj, a ne umjetno stvarati. Kod nas ima toliko direktora kojih nema ni u firmama. Općog, tehničkog, sportskog… A ljudi ne dobivaju plaću. To je neozbiljno. Zato sam tražio da mi krovne institucije sporta u našoj zemlji daju odgovore na to. Dakle, referiramo se na HOO, resorno Ministarstvo sporta i turizma, ali to pitanje se postavlja našem predsjedniku i premijeru, da mi kažu kako se to može dogoditi. Znači, normalno je da se najtrofejnijem hrvatskom treneru, jednom od najtrofejnijih u svijetu, na dan kad smo trebali obilježiti 20 godina svjetskog prvaka, da to naprave. Moraju dobro znati, a neka javnost to i zna, da smo napravili podvig koji nijedna reprezentacija u kolektivnom sportu napravila u svijetu. Mi smo 2. veljače 2003., u nedjelju, 29. kolovoza 2004., u 18 mjeseci postali od zadnje ekipe u Europi svjetski i olimpijski pobjednik. To nitko u svijetu nije napravio. Čak ni onaj Urugvaj koji je dvaput osvojio SP u nogometu i Olimpijske igre, nije to bilo to.”

Na kraju je povukao i širu društvenu paralelu…

“Ako ne poštujemo sami sebe, gdje ćemo mi stići? Kako ćemo razvijati gospodarstvo, zdravstvo, ako se u sportu to sve minimizira? Znam da se u našoj zemlji pumpa što treba i ne treba, više puta sam to javno rekao, kao što sam rekao kad smo se vratili kao svjetski prvaci iz Lisabona pred 100.000 ljudi, pozdravio sam sve Hrvatice, Hrvate, ali i sve građane. Ako se sjećate zadnje moje medalje, prije tri godine, rekao sam da moramo ohrabriti djecu, kao roditelji. I da djeca daju veliku zahvalnost roditeljima koji pomažu ostvariti životne ciljeve. Rekao sam i da politika, što kod nas nije, je umijeće pomirenje ljudi, a kod nas je podjela. Nikako djecu ne učiti političkom odgoju, nego odgoju mase. Jer jedino kad je zajedništvo, može se uživati u ljepoti koju nudi život i bit će brži razvoj naše zemlje. Ako smo podijeljeni, onda ne možemo uživati. Sport je protiv podjela. Ja nikad nisam rekao igračima da treba mrziti jedan drugoga, nego surađivati jedan s drugime. Ako nema altruizma, i svijet će propasti. Baš zbog toga, pokazao sam i svojim radom, svojim igračima sam najviše zahvalan jer general bez vojske nije ništa, svima onima koji su pomogli, pa i Savezu, zahvalan sam, ali moram se boriti za pravu i mlade. Ne možemo ih ohrabriti ako ih odbacujemo.”