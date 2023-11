Cesc Fàbregas napravio je novi korak u trenerskoj karijeri. Privremeno će voditi drugoligaša Como

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cesc Fàbregas is the new interim manager of Serie B side, Como 1907.

Cesc has of course been coaching the youth sides of Como, and will now take the first team role.

Good luck, @cesc4official! ☑️ pic.twitter.com/pcHED6nIwF

— EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2023