C’esc la vie: Fàbregas se zbog Monaca odriče čitave plaće u periodu od četiri mjeseca

Priča je sljedeća:

Cesc Fàbregas, nogometaš francuskog Monaca, odlučio je maksimalno izaći u susret svom klubu tijekom krize koju proživljava zbog pandemije koronavirusa.

Bivši španjolski reprezentativac ponudio je odreći se svoje čitave plaće, što uključuje i 30% odrezano mjerama štednje, za sljedeća četiri mjeseca ne bi li pomogao klubu iz Kneževine prebroditi krizu.

