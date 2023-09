Često kudimo Darwina, sad ga treba pohvaliti. Režirao je Liverpoolovu pobjedu kod LASK-a

Sedam godina je prošlo otkako je Liverpool posljednji put zaigrao u Europa ligi, te je 2016. izgubio baš u finalu, bolja je tad bila Sevilla. Razočaravajući nastupi tijekom prošlog izdanja Premier lige označili su povratak Redsa u ovo natjecanje, njihova prva prepreka večeras je bio austrijski predstavnik LASK.

Zanimljiva je bila ova utakmica u Linzu, na kraju koje su gosti iz Engleske slavili s 3-1, teže od očekivanog su došli do ovog trijumfa. Doduše, treba i spomenuti da je trener Jürgen Klopp od prve minute na teren poslao podosta izmiješani sastav, s tek po nekoliko stožernih igrača. Zato i ne treba čuditi da je ovo slavlje osigurano tek u nastavku utakmice, odnosno nakon preokreta u samo sedam minuta.

LASK je, dakle, prvi došao do vodstva, i to već u 14. minuti. S lijeve je strane korner izveo Sascha Horvath, bila je to očito vrlo dobro uigrana akcija, jer je Florian Flecker loptu najprije primirio, a onda i silovito opalio. Uspio je svladati rezervnog Liverpoolovog golmana Caoimhina Kellehera, za veliko slavlje na sjeveru Austrije.

14' LASK 1-0 Liverpool 😳 pic.twitter.com/x4xmWhOjvd — B/R Football (@brfootball) September 21, 2023 Dominirao je Kloppov sastav tijekom čitavog prvog dijela, no nikako nije mogao doći niti do izjednačenja, kamoli vodstva. Najbliži je tome bio Darwin Núñez, njegov pokušaj je s nekoliko metara obranio vratar Tobias Lawal, pa se Urugvajac morao iskupiti i popraviti u nastavku. To je i napravio, u 56. minuti je pogodio s bijele točke nakon što je kazneni udarac izborio Luis Díaz. Za Núñeza je ovo već šesti gol u samo osam nastupa u Europa ligi, a ako mu pridodamo i učinak iz Lige prvaka, onda ima 16 pogodaka u 26 utakmica. Nakon tog izjednačenja, činilo se kako je samo pitanje trenutka kada će stići i preokret, što se zbilo samo sedam minuta poslije. Sijevnula je brza kontra, na desnoj se strani našao novopridošli Ryan Gravenberch te preciznim ubačajem pronašao strijelca Díaza. Pitanje pobjednika u 88. je minuti riješio Mohamed Salah, 15-ak minuta nakon ulaska s klupe. Uporan je tad bio Núñez, oduzeo jednu loptu domaćim braničima te uposlio ubojitog Egipćanina, koji takve prigode ne propušta. Tako su Redsi ipak na trijumfalan način započeli svoj nastup u Europa ligi, u kojoj su prvi favorit za osvajanje naslova, no dalek je još put do svibanjskog finala u Dublinu…

