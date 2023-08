Četiri utakmice, četiri domaćina: Hrvatska će protiv Armenije igrati na Maksimiru

🇭🇷🇦🇲 #Croatia will host @OfficialArmFF in the #EURO2024 qualifying on 21 November 2023 (20:45) at Maksimir Stadium in Zagreb! 🏟️ #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/dmrRDNVMPq

— HNS (@HNS_CFF) July 22, 2023