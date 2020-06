Championship i koronavirus: osam novih slučajeva zaraze u šest različitih klubova

Engleska nogometna liga (EFL) objavila je rezultate prošlotjednog testiranja kojemu je bilo podloženo 2213 igrača zaposlenika iz 24 kluba engleske druge lige.

U Championshipu je zabilježeno osam novih slučaja zaraze koronavirusom iz šest različitih klubova, a spomenuti pojedinci morat će u samoizolaciju, kako nalažu EFL-ove odredbe.

U League One, trećem rangu engleskog nogometa, zabilježena su četiri dodatna slučaja zaraze u dva kluba, što ukupnu brojku podiže na 12 zaraženih.

Ako sve bude po planu, Championship će se nastaviti ovog vikenda.

Do kraja je ostalo devet kola, a sjajnu priliku da uđe u Premier ligu ima i Slaven Bilić, čiji je West Bromwich Albion trenutno drugi, odmah iza Leeds Uniteda kojeg vodi Marcelo Bielsa.

The EFL has confirmed eight individuals from six Championship clubs have tested positive for coronavirus, with a further four from two League One clubs.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2020