Championship računa na promociju u Premier ligu: “Ako je ne bude, odvjetnici će se obogatiti”

Većina niželigaša na planetu Zemlji trenutno živi u neizvjesnosti, a isto je i s onima iz Engleske. EFL-u tako prijete nesuglasice s Premier ligom oko isplate novca — naime, ona godišnje uplaćuje 400 milijuna funti EFL-u, ali čak 260 milijuna iz tog iznosa raspoređuje se na samo devet klubova; momčadi koje su u posljednje tri sezone ispale iz Premier lige u Championship.

To su takozvane ‘padobranske’ isplate, a EFL-ov predsjednik Rick Parry jutros nije imao dlake na jeziku kada je bio upitan u vezi njih.

“One su zlo koje treba iskorijeniti”, britanski mediji prenose njegovu izjavu. “Imamo šest klubova u Championshipu koji primaju takve isplate. To godišnje u prosjeku ispada 40 milijuna funti, dok ostali klubovi dobivaju 4 i pol i tako jedva opstaju.”

“Što se nas tiče, natjecanja u EFL-u ne mogu se nastaviti nakon 31. srpnja”, otkrio je bivši Liverpoolov direktor. “Tako je zbog ugovora. Situacija oko sljedeće sezone prilično je neizvjesna, ne zna se kad će ponovno biti moguće imati navijače na stadionu, a to je za EFL od ključne važnosti. Puno smo ovisniji o prihodima i atmosferi koju proizvodi publika nego premierligaški klubovi.”

