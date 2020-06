Chelsea uzme, Chelsea vrati: Manchester City je izgubio na Stamford Bridgeu, Liverpool je prvak

Prije više od šest godina, Steven Gerrard se okliznuo, Demba Ba je zabio, a Redsi su ispustili vodstvo na vrhu ljestvice.

Danas, Chelsea se ‘iskupio’ i protiv istog Manchester Cityja koji je 2014. uzeo titulu došli do pobjede koja je potvrdila Liverpool kao engleskog prvaka 2020., nakon 30 godina suše, očaja, nadanja i patnje…

Na Stamford Bridgeu je završilo 2-1 za domaćina, ali utakmica se igrala u bijesnom ritmu i mogla je otići na bilo koju stranu. Na kraju, Chelsea je u svoju korist prelomio dvije ključne situacije i skinuo momčad Pepa Guardiole s trona nakon dvije godine strahovlade u Engleskoj.

Christian Pulisic odigrao je još jednu sjajnu utakmicu u plavom dresu; njegov trk s centra i gol za 1-0 u 36. minuti bio je njegov sedmi ove sezone u ligi, samo Tammy Abraham ima više. Ukupno je sada na 15 pogodaka i asistencija u samo 19 startova ove sezone.

Frank Lampard winning the PL title for Liverpool is the plot twist 2020 was always going to serve up

— Duncan Alexander (@oilysailor) June 25, 2020