Chelseajeva grozota: McGoldrick je dočekao prve golove u Premier ligi, a Sheffield išamarao Bluese

Prosipanju bodova nema mjesta kada vam je izravni konkurent u borbi za Ligu prvaka upravo spojio četiri pobjede s tri ili više gola razlike, ali Chelsea se danas kod Sheffielda osjećao vrlo darežljivo…

David McGoldrick prošle sezone zabio je respektabilnih 15 pogodaka u Championshipu, ali u Premier ligi činilo se da ne može pospremiti loptu u mrežu ni da je gol nekoliko metara širi. Sve do danas…

Chelseajeva obrana na Bramall Laneu pokazala je više rupa nego švicarski sir, a to je isprva došlo na naplatu u 18. minuti kada je George Baldock probio desnu stranu nakon što je loptu izgubio Mason Mount i nabacio do Olivera McBurnieja koji je iz voleja potegao uhvativši Kepu na krivoj nozi. Španjolac je to nekako uspio obraniti, ali ne i McGoldrickov odbijanac. Sheffield je poveo, a irski napadač napokon je postigao premijerni zgoditak u prvoj engleskoj ligi u svom 26. nastupu; točnije, nakon 1615 minuta i 42 udarca.

Nakon toga Sheffielda nigdje nije bilo otprilike 10 minuta, a onda je Wilderova momčad povela 2-0: Enda Stevens u 33. minuti odlično je ubacio u šesnaesterac, a McBurnie je dobio sav prostor svijeta između Kurta Zoume i Andreasa Christensena te glavom poentirao za povećanje prednosti i zabio svoj šesti ovosezonski ligaški pogodak, čime se izjednačio s Lysom Moussetom kao najbolji strijelac Oštrica. Nije izgledalo dobro za jalovi Chelsea koji je u prvom poluvremenu imao 77 posto posjeda lopte, ali je i uputio samo tri udarca prema suparničkom golu…

HT: Sheffield United 2-0 Chelsea. Man United fans watching like … pic.twitter.com/ZF5y117PDG — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2020

Kepa has conceded two more PL goals than Bernd Leno this season despite facing 58 fewer shots on target — Duncan Alexander (@oilysailor) July 11, 2020

U drugom poluvremenu Chelsea je preuzeo inicijativu, Frank Lampard obavio je nekoliko izmjena i prebacio momčad u formaciju 3-5-2, a Sheffield je tek u 79. minuti uputio prvi udarac prema suparničkim vratima u drugom poluvremenu.

I pritom zabio još jedan pogodak.

Oštrice su povukle kontru, Mousset je ubacio u kazneni prostor, lopta se odbila od Antonija Rüdigera, a pokupio ju je David McGoldrick i postigao svoj drugi pogodak na utakmici. Eto, kad je već probio led i u 26. nastupu u Premier ligi prvi put poentirao, zašto ne bi odmah nastavio u istom tonu? Usput, dvije minute kasnije Mousset je imao mrtvu šansu pred Kepinim golom, moglo je to biti i 4-0, ali francuski napadač naposljetku je loše reagirao i poslao loptu pored vrata…

32 – David McGoldrick (32 years 225 days) is the oldest player to score a brace against Chelsea in the Premier League since Paolo Di Canio for West Ham in September 2002 (34 years 81 days). Patience. pic.twitter.com/Q58p0ogvdW — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2020

Dakle, stanje je ovakvo: Chelsea nakon poraza od 3-0 na Bramall Laneu ima bod prednosti nad Leicesterom i dva ispred Manchester Uniteda, navedene momčadi imaju utakmicu manje, a Lampardove momke do kraja čekaju susreti s Norwichem, Liverpoolom i Wolvesima.

Fino se londonski klub pojačao u napadačkom smislu, ali obrani treba kompletan remont…