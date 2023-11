Chhetri: ‘Kada se osjećamo ranjivo, možemo doći do Štimca i požaliti mu se’

“Toliko sanjam taj dan, kada se Indija plasira na Svjetsko prvenstvo. Bit će to ogromna stvar, cijela će zemlja poludjeti”, rekao je velikan indijske nogometne reprezentacije Sunil Chhetri u intervjuu objavljenom na FIFA-inim službenim stranicama.

Indijski rekorder po broju nastupa i postignutih golova istovremeno je pohvalio svog izbornika, Igora Štimca, koji Indiju vodi od 2019. i kojega Chhetri smatra zaslužnim za indijski napredak i nadanja za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

“Ne samo što ima tehničko i taktičko znanje, bio je u sličnoj situaciji s hrvatskom reprezentacijom i napravio nešto nevjerojatno i čudesno. To mu pomaže da nas shvati. Više je od trenera, on je poput oca ili starijeg brata za sve, tako i mene. Vrlo ozbiljno shvaća svoj posao”, rekao je Chhetri.

“Razumije psihologiju igrača, shvaća što prolaze i što im je potrebno. Zato su svi reprezentativci sretni što im je on izbornik. U kontaktu je sa svakim igračem. Putem svog tima svakom daje raspored treniranja kojeg se igrači moraju držati. Jasno svima daje do znanja da razina mora biti viša kad se igra za reprezentaciju.”

“Uz njega se osjećamo sigurno. Kada se osjećamo ranjivo, možemo doći do njega i požaliti mu se. To je jedna od njegovih najvećih kvaliteta. Ako usporedite naše igre sada s onima od prije četiri godine, svi će vam reći da smo napravili skok prema naprijed. To je sve zbog Štimca i njegovog tima”, dodao je.