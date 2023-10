Chiesa ne zaboravlja: ‘Cilj nam je Liga prvaka, što smo i ostvarili prošle sezone, ali nam je oduzeto’

Dosta dobro je Juventus krenuo u novu sezonu Serie A pa nakon sedam odigranih kola ima 14 bodova, četiri manje od vodećeg Intera. Za momčad koja je prošle sezone prolazila kroz hrpu turbulencija, što onih na terenu, što onih pravnih, ovo je dašak svježeg zraka i malo mira.

Pomoglo je i to što se klub nagodio s UEFA-om pa je odustao od Konferencijske lige u koju je pao nakon kazne oduzimanja bodova. Momčad se tako lišila igranja natjecanja koje ne motivira i mogu se Bianconeri fokusirati samo na ligu.

O dobrom startu, ali i o ciljevima u sezoni govorio je Federico Chiesa koji je u odličnoj formi s četiri gola i asistencijom u sedam ovosezonskih nastupa. Prema 25-godišnjem krilnom napadaču, ciljevi su uvijek najviši.

“Već smo dvije godine bez trofeja, to ne zadovoljava klub i vjerojatno utječe na percepciju momčadi izvana”, kazao je. “No, naš je cilj plasman u Ligu prvaka, što smo već i učinili prošle sezone, ali nam je oduzeto nakon što smo to zaslužili na terenu.”

Chiesa očito neće tako lako zaboraviti cijeli kaos oko oduzimanja pa vraćanja bodova, a onda opet oduzimanja kroz koju su Juventus i momčad prolazili prošle sezone. Naravno da je klub zaslužio kaznu, ali Chiesa smatra da se sve trebalo obaviti na normalniji način, tako da ne utječe na igru same momčadi.

“Što se mene tiče, mislim da bi bilo ispravnije baviti se time na kraju sezone. Dok sve to skupa traje, jako je teško nositi se s time. Možete očekivati kazne, ali kad vidite da se odjednom na tablici sve mijenja… Izlazili smo na teren i davali sve od sebe, ali naravno da nas je boljelo kad bi vidjeli da padamo. Pa to oduzimanje i vraćanje pa opet oduzimanje, nije bilo lako sve to probaviti.”

No, to je očito probudilo nešto u momčadi, tvrdi Chiesa. Dodatni motiv, da se ne upotrijebi neka jača riječ.

“Pojavila se velika želja za osvetom. No, nekad je i to bilo teško izraziti. Primjerice, prije Empolija su nam javili za kaznu par minuta prije izlaska na teren. Mantra je postala da ćemo se boriti protiv svakoga i bilo čega; suparnika, ali i vanjskih faktora. No, danas o tome nitko ne govori i imamo napokon čiste glave da se brinemo samo o terenu”, kazao je.