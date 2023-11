Cholov preporod: Atlético Madrid je zabio šest golova u Ligi/Kupu prvaka po prvi put od 1958.

No, sve se od početka okrenulo protiv Škota jer brzo su upali u zaostatak, onda ostali i s igračem manje pa su na kraju potpisali blamažu od čak 6-0. To je ujedno i najveća Atléticova pobjeda otkako je Lige prvaka, a u starom Kupu prvaka veće su slavlje upisali tek jednom.

3 – Antoine Griezmann has scored in three consecutive Champions League games for the first time (three goals) in his career (33 goals in 89 games). Stellar. pic.twitter.com/ZDk8EchfIy

Antoine Griezmann doveo je domaće u vodstvo u šestoj minuti, a u 23. nova katastrofa za Celtic. Sudac je Daizenu Maedi isprva za jedan start pokazao žuti karton, ali nakon VAR provjere ta je odluka promijenjena u direktno isključenje.

Celtic je s igračem manje pokušao izdržati do poluvremena, ali u nadoknadi prvog dijela Álvaro Morata zabio je za 2-0. Drugo poluvrijeme bilo je kanonada, od 60. do 84. minute pala su četiri gola. Prvo je Griezmann zabio svoj drugi, da bi samo šest minuta kasnije Samuel Lino povisio na 4-0.

Morata i Saúl Ñíguez dovršili su posao pa tako glavni akteri Atléticove sezone bilježe sjajne brojke u LP: Griezmann je zabio u tri utakmice u nizu i ima četiri gola u grupnoj fazi, dok je Morata u svim natjecanjima zabijao u četiri susreta zaredom te ukupno ove sezone već ima 14 pogodaka, od čega pet u LP.

Kako smo već kazali, najveća je ovo pobjeda za Atlético otkako je Lige prvaka. Prije ove kanonade, Simeoneova momčad deklasirala je Malmö u grupnoj fazi 2014. godine s 5-0, a osim toga nikada u Ligi prvaka od reorganizacije nije Atlético dao pet komada.

Dogodilo se to u starom Kupu prvaka tek jednom: 1958. godine po prvi put su Colchonerosi izašli u elitno natjecanje, a u prvom kolu naletjeli su na irsku Drumcondru. Tada je na domaćem terenu bilo 8-1 za Španjolce, što i dalje stoji kao njihova najveća europska pobjeda.

6 – With this 6-0 win over Celtic, @atletienglish have reached the biggest #UCL win ever and their second biggest in European competitions after the 8-0 win over Irish side Drumcondra in the European Cup in 1958 (8-0). Wild. pic.twitter.com/2UnP4Uu522

— OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023