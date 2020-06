Cholova tvrđava: Atlético je nakon ponovnog početka La Lige primio samo jedan gol

Atlético Madrid je na početku sezone zabio osam pogodaka u prvih devet kola.

Nakon što se španjolska Primera nastavila ovog mjeseca, nakon duge pauze zbog pandemije koronavirusa, taj isti Atlético zabio je isto toliko pogodaka u samo četiri prve utakmice.

Kada je Diego Simeone u 84. minuti današnjeg ogleda s Levanteom, pri rezultatu 1-0 za njegove momke, ubacio Álvara Moratu umjesto Thomasa Parteyja, mogli bismo to upravo protumačiti nekim novim Atléticom, fokusiranijim na napad nego inače.

Međutim, vuk ćud ne mijenja: Atlético je danas pobijedio 1-0, a to znači da je u četiri utakmice otkako je prvenstvo nastavljeno i dalje na samo jednom primljenom golu. Jan Oblak danas nije niti morao oznojiti dres, s obzirom na to da je njegova obrana s Mariom Hermosom i Stefanom Savićem odradila sjajan posao.

Još jedan clean sheet za La Liginog rekordera.

S obzirom da je Atlético uputio devet udaraca u okvir i stvorio dovoljno šansi za uvjerljiviju pobjedu, nije teško steći dojam da su crveno-bijeli u usponu na obje strane terena.

U obranu nismo niti sumnjali, ali preporođeni napad ozbiljno je upozorenje preostalim klubovima u Ligi prvaka…

Atleti at the start of the campaign: *took 9 games to score 8 goals

Atleti since the restart:

*took 4 games to score 8 goals (including OG)#LevanteAtleti #LaLiga

— Semra Hunter (@SemraHunter) June 23, 2020