Cibona se vraća treninzima: trener Velić prvo mora u samoizolaciju, a mijenjat će ga pomoćnici

Cibonini košarkaši u ponedjeljak se, 4. svibnja, vraćaju treninzima i to pod posebnim uvjetima, službeno je priopćio klub.

Trener Ivan Velić zbog povratka iz Bosne i Hercegovine morat će biti u samoizolaciji 14 dana, a u tom će ga periodu mijenjati pomoćni trener Bariša Krasić i kondicijski trener Ivan Antunović.

“Ako to bude moguće, radit ćemo do 1. srpnja. Ujedno ćemo i planirati stvari za iduću sezonu ovisno o tome koliki će biti budžet i kakvo će općenito biti stanje u sportu s obzirom na koronavirus. Očekujemo i da će pripreme za iduću sezonu početi puno ranije nego li je to bila praksa ranijih sezona”, kazao je Velić.

🌐 Košarkaši Cibone se u ponedjeljak, 04.05. vraćaju treninzima i to pod posebnim uvjetima.Više na WEB-u ⬇⬇⬇#hejahejacibosi #kkcibona #zagreb Gepostet von KK Cibona am Donnerstag, 30. April 2020

Na prozivci će se pojaviti sljedeći igrači: Novačić, Bundović, Badžim, Prkačin, Vucić, Ljubičić, Ramljak, Rašić, Gnjidić, Paponja, Branković, Majcunić, Buljević i Porobić. Očekuju se i pregovori s nekim igračima kojima je istekao ugovor tako da ovo neće biti konačno stanje rostera. Također, na popisu nema kapetana Marina Rozića koji, navodi klub, još nije donio konačnu odluku o nastavku karijere.

“Na prozivci će se pojaviti i neki igrači s kojima nemamo aktualne ugovore, a u narednom periodu ćemo obnavljati ugovore kako njima tako i članovima radne zajednice koji će trenutno raditi bez važećeg ugovora. Odazvali su se svi, što pokazuje da djelujemo kao jedna velika obitelj upravo onda kada nam je najteže,” dodao je klupski direktor Domagoj Čavlović.

Cibona je početkom travnja otpustila sve radnike iz radne zajednice, a radilo se o poslovno uvjetovanim otkazima koji su došli kao posljedica pandemije izazvane koronavirusom.

Osim toga, klub javlja kako će se za svaki trening uspostaviti “poseban sustav vođenja evidencije treniranja zbog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata” u slučaju zaraze virusom. Također, Cibona je objavila niz preporuka vezanih za postupanje na trening-sesijama…

Košarkaška natjecanja u Hrvatskoj, te ona međunarodna u kojima se Cibona natječe, prekinuta su sredinom ožujka, a HKS je 1. travnja donio odluku o prekidu svih natjecanja u ovoj sezoni.

U ligama koje vodi Hrvatski košarkaški savez neće se proglasiti prvak niti određivati poredak, a u sezoni 2020/21 u svakoj pojedinoj ligi nastupit će isti klubovi koji su ondje igrali u sezoni 2019/20.