Cibonin direktor Čavlović gostovao je na televiziji. Tvrdi da stanje u klubu nije tako dramatično

Burno je pod Tornjem proteklih tjedana — na račun Cibonine uprave padaju brojne kritike, a pod posebnom se paljbom nalazi direktor Domagoj Čavlović. Okupljeni navijači prije nekoliko dana pokrenuli su inicijativu Za spas Cibone koja na društvenim mrežama dobiva sve veću pozornost, Smogovci su poslali priopćenje s raznim pitanjima, još se ranije oglasila udruga Dinamo — to smo mi, a sve su inicirali rezovi u klubu i otpuštanja trenera Ivana Velića i stručnog stožera koji su u međuvremenu vraćeni na posao.

Nakon što je HRT-ov voditelj Petar Vlahov u emisiji Zajedno za zdravlje kazao kako je klub na rubu gašenja, dio zaposlenika poslan na burzu, ostalima smanjene plaće za 50 posto, a dijelu igrača raskinuti ugovori, Čavlović je istaknuo kako stanje nije tako alarmantno.

“Ovaj uvod zbilja zvuči dramatično, a nije niti blizu tako. Svakome treba pomoć i svima će nam trebati u situaciji pandemije, svima koji živimo i radimo”, izjavio je Čavlović gostujući u emisiji. “Ja to ne bih ni blizu tako dramatično prikazao. U prvi tren smo poslali ljude na burzu jer je to bila jedna od situacija gdje smo iskoristili priliku da spasimo klub i da ne idemo dodatna zaduženja i da ljudi imaju redovita primanja. To nije mjera koju smo mi jedini napravili — evo, u Europi je jedan Atlético Madrid 430 ljudi poslao na burzu dok se ova situacija ne riješi.”

Cibonin direktor nastavio je govoriti o stanju u klubu.

“Mi smo ljude stavili na burzu, ali smo i aplicirali za mjere Središnjeg državnog ureda za sport”, tvrdi. “Ne znam točnu cifru, oni su u startu dali podatak o 18 milijuna kuna, kasnije su u razgovoru s Vladom vjerojatno odobrili i veći iznos, mjera je za ova tri mjeseca, a hoće li odobriti i za dalje, mi se nadamo da hoće.”

“Mi se dijelom financiramo iz grada i to nije tajna niti je loše. Postoje takvi primjeri i u Europi i u svijetu, grad podržava gradske brendove. Mi jesmo ušli u period u kojemu bi većina sredstava trebala biti od grada, naravno da je on sve stopirao pogođen pandemijom i nesretnim potresom. Napravljeni su neki rezovi, do određenog iznosa — ako to ostane na tome, mi doista nećemo imati problema.”

Osvrnuo se Čavlović i na pitanje oko navodne sumnje nekih navijača na klađenje na poraz vlastitog kluba.

“Ovo je baš nepojmljivo. Ne znam bih li to uopće komentirao”, kazao je Cibonin šef. “To su sve sportaši i ne znam tko bi se kladio protiv sebe. A one insinuacije da nisu mjesecima dobili plaću, odgovorno tvrdim da nije istina. Oni su i sad dobili šest od svojih sedam dospjelih rata. I tu smo daleko od nekog problema.”

Na pitanje o nesposobnosti stručnog stožera i čitanja tuđih komentara, tvrdi sljedeće…

“Ne čitam komentare ljudi koji nisu upućeni. Ako je stručni stožer nekompetentan, a isti je onaj koji je prije par mjeseci 4-0 u finalu pobijedio sedam puta skuplju Cedevitu, onda je taj stručni stožer zaboravio raditi svoj posao”, konstatirao je Čavlović. “Shvaćam navijače i njihovu želju za pobjedom i da se vratimo u Euroligu, no moramo se svesti na neke realne okvire.”

Postavljeno je pitanje i o velikom talentu Roku Prkačinu za kojega mnogi tvrde kako ne dobiva očekivanu minutažu.

“Mislim da je Roko Prkačin na pravom putu svog razvoja”, odgovorio je Čavlović. “Prošlu sezonu smo ga uveli u program, igrao je manje, ove sezone mu se minutaža praktički poduplala i, u sistemu koji trener koristi, igrač s najvećom minutažom igra nam 23 minute, on igra 21 i mislim da to nije malo. On je došao u fazu gdje mu se više ne smije poklanjati, dobiva jedan dio, a za drugi se mora izboriti. Ali, vjerujte, ja se ne brinem za njega i njegovu karijeru.”

Također, osvrnuo se i na eventualnu prodaju kluba…

“Prvo, Cibona je udruga građana. Prvi korak bio bi preoblikovanje u sportsko dioničko društvo, kao Hajduk, Zadar ili Osijek. Ne vidim razloga da se u budućnosti ne ide prema tome, ali tu treba biti i oprezan.”