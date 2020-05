CIES-ova analiza važnosti prvog gola: Dinamo na petom mjestu, nitko kao Crvena zvezda

ʻU razdoblju od siječnja 2015. do prosinca prošle godine beogradska Crvena zvezda pobijedila je u 130 od 135 odigranih utakmica u domaćoj ligi u kojima je postigla prvi golʼ, navodi se u CIES-ovom izvješću uz dodatak da tih 96,3 posto predstavljaju ʻnajvišu izraženu vrijednost među klubovima iz 92 svjetske top-divizijeʼ.

Šerif iz Tiraspola u moldavskom prvenstvu (94,1 posto), Albirex Niigata koji se natječe u singapurskoj Premier ligi (93,3 posto) i luksemburski Dudelange (93,2 posto) nastavljaju taj niz čiji Top 5 zatvara zagrebački Dinamo s prosjekom uspješnosti od 93 posto pobjeda u susretima u kojima prvi stigne do pogotka. Dinamo je pobijedio u 119 od 128 odigranih takvih utakmica, navodi CIES.

