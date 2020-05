Cigare, večera i palice: netko je platio 100.000 dolara za partiju golfa s Charlesom Barkleyjem

“Vi. Dva prijatelja. Charles Barkley. Jedna epska runda golfa, pića i finih cigara”, počinje službeni opis humanitarne akcije. “Zvuči li to kao nešto što ste oduvijek željeli probati? Charles će sa sobom na golf u ili oko Philadelphije povesti pobjednika i dva prijatelja. Možete razgovarati o njegovim danima u Sixersima, kako je to raditi s Kennyjem, Erniejem i Shaqom ili jednostavno gledati u čudu Charlesov novi, poboljšani zamah. Sir Charles u ponudu ubacuje i tekuće osvježenje, neke od njegovih premium cigara i iskustvo na večeri koje će svakako biti nezaboravno. Karte za putovanje i smještaj nisu uključene u ovaj paket. Sto posto prikupljenog novca direktno će se uplatiti organizacijama Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen i No Kid Hungry.”

Zvuči spektakularno, zar ne? E pa, netko je upravo na aukciji odlučio platiti 100 tisuća dolara kako bi bacio partiju golfa s legendarnim košarkašem. Ta je cifra postala konačna nakon 41 ponude, a akciju je organizirao Michael Rubin, suvlasnik Sixersa, kako bi osigurao hranu potrebitima u doba koronavirusa. Ukupno 18 rupa, pićence, kubanke i večera s Barkleyem — svakako zvuči primamljivo.

Jedini problem je taj što bivši MVP NBA lige baš i nije na dobrom glasu kad je riječ o golferskim sposobnostima. Štoviše, jadni Barkley već je godinama predmet sprdnje svojih kolega kao jedan od najgorih igrača spomenutog sporta među košarkašima. Mnogi su se u prošlosti smijali njegovu čudnom zamahu, ali nekadašnji All-Star kune se da je poboljšao svoju tehniku.

“Brate, daj da ti kažem nešto”, započeo je u izjavi povodom spomenute akcije. “Svakoga dana pokušavam poboljšati svoju igru. Ako će netko igrati golf sa mnom, bit će tu mnogo dima cigara i puno ispijenog piva. Super ćemo se zabaviti i prikupiti puno novca u dobrotvorne svrhe.”

Ništa, momci, uživajte, ali nemojte pretjerati s pivom, inače ništa od preciznih zamaha. Uz to, evo malog primjera Barkleyjeve tehnike…