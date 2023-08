Cijeli MLB klanja se ‘lopovu’ De La Cruzu. Ukrao je tri baze u jednom inningu i ispisao povijest

Prvo je u gornjem dijelu inninga postigao jedan run i priskrbio prednost svojoj momčadi (6-5), a onda je u obrani izveo show kakav se rijetko viđa. Naime, De La Cruz je u razmaku od samo dva bacanja ukrao drugu i treću bazu, a ubrzo nakon toga uhvatio je Elvisa Peguera na spavanju i otrčao do kućne baze te ispisao povijest.

Takve krađe nisu baš česte u MLB-ju, a pogotovo ne za jednog rookieja. De La Cruz je, tako, ukrao tri baze u razmaku od jedne minute i postao prvi igrač Redsa koji je takvo što učinio nakon minimalno 60 godina. Također, s 21 navršenom godinom, najmlađi je igrač od pradavne 1920. godine naovamo kojemu je takvo što uspjelo.

Elly De La Cruz of the @Reds is the only MLB player in the last 50 years to steal second, third and home all with the same batter at the plate.

— OptaSTATS (@OptaSTATS) July 8, 2023