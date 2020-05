Čilić misli da će u tenisu konkurencija biti jača nego prije korone. I da on opet može biti dio elite

Onog dana kad koronavirus dozvoli tenisačima da se vrate na terene, konkurencija na ATP turnirima bit će najveća u posljednjih desetak godina. Siguran je u to Marin Čilić koji prati razvoj generacije koja je mlađa od njega, ali uvjeren i da stariji od njega još nisu rekli svoju posljednju riječ.

Novak Đoković, Rafael Nadal i Roger Federer i dalje su sila koja odlučuje o trofejima na najvećim teniskim turnirima, no Dominic Thiem, Daniil Medvjedev, Stefanos Tsitsipas i Alexander Zverev igrači su koji to neće još dugo samo promatrati.

Depth in men's tennis stronger than for a decade, says Cilic https://t.co/ceJbwJP7Mf pic.twitter.com/h3L5lwMJgv

— Reuters Sports (@ReutersSports) May 22, 2020