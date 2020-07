Čini se da će Barcelona do kraja La Lige igrati bez Antoinea Griezmanna

Francuski nogometni reprezentativac i Barcelonin napadač Antoine Griezmann pretrpio je ozljedu kvadricepsa desne noge u subotnjem ogledu 36. kola španjolske lige protiv Valladolida. Navedenu informaciju prati i sljedeća, svakako zabrinjavajuća za klupske ambicije, a koja govori da će vjerojatno propustiti posljednja dva prvenstvena kola kao i da je upitan za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Napolija.

Vijest je službeno potvrđena.

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2020