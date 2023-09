Čini se da je Marseille pronašao novog luđaka za trenersku klupu. Stiže Gennaro Gattuso

Fabrizio Romano tako navodi da je Gattuso već pristao na ponudu i da bi u srijedu već trebao biti na putu za Provansu gdje ga čeka potpis ugovora i prvi trening. Vremena za gubljenje nema jer u subotu Marseille čeka dvoboj s Monacom u Ligue 1, a već sljedećeg četvrtka dočekuje se Brighton u Europa ligi.

Gennaro Gattuso and his staff will arrive in Marseille today in order to complete the agreement as new OM coach ⚪️🔵

Contract ready and first training session scheduled for the Italian manager, called by @footmercato — set to be signed. pic.twitter.com/cMtyY66qUb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023