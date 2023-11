Čini se kako je Arsenal oštećen, a Arteta bijesan: ‘Ovo je lakrdija, sram me je što sam dio toga’

Arteta: "It was embarrassing what happened and how the goal stands.

"I had 20 years in this country and now I feel ashamed. It is an absolute disgrace." pic.twitter.com/H01SeYaIhG

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley) November 4, 2023

Prvo se odlučivalo je li lopta u začetku akcije prešla granicu igrališta, potom je li asistent Joelinton najprije napravio prekršaj nad Gabrielom te je li strijelac Gordon pritom bio u zaleđu. Na sva ta pitanje odgovor je bio negativan, na što su gosti iz Londona imali podosta pritužbi. I to ne samo za vrijeme utakmice, već i nakon nje, što se moglo jasno očitati u izjavama Arsenalovog trenera Mikela Artete.,

“Ovo što se dogodilo prava je lakrdija i sramota za Premier ligu, za koju kažemo da je najbolja na svijetu”, kazao je Arteta na početku, pa nastavio:

“U ovoj sam zemlji već 20 godina, nikad nisam osjetio ovakvo što, jer su preveliki ulozi ovdje u igri da bi se tako griješilo. Pokušavamo napraviti velike rezultate i natjecati se na visokoj razini svakog tjedna, a ja odmah preuzimam odgovornost ako nismo bili dovoljno dobri. Ishod ove situacije nije ni blizu potrebne razine za ovu ligu, ni blizu. Ponavljam, sram me je što sam dio svega ovoga.”