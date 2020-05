Čini se kako je buntovnička faza prošla: svi talijanski prvoligaši žele nastaviti prvenstvo

Izgleda da ipak ništa od one pobune — stvar je, čini se, jasna, a klubovi suglasni.

Serie A have confirmed that all 20 teams have voted in favour of completing the season.

Serie A mora se nastaviti, zaključili su klubovi na današnjem sastanku, bez obzira na prijašnji otpor koji je dolazio iz klubova poput Torina i Brescije…

Ranije ovog tjedna talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora rekao je da bi sezona u Italiji, gdje se prvoligaški nogomet posljednji put igrao 9. ožujka, mogla doživjeti francuski scenarij ukoliko ne dođe do dogovora s ligom oko potrebnih zdravstvenih protokola. Predsjednik Serie A Paolo Dal Pino dao je do znanja kako bi liga željela nastaviti s nogometom i pozvao na dijalog s vladom, a danas je dobio podršku klubova. Tako bi se 18. svibnja momčadi trebale vratiti treninzima — dan nakon popuštanja mjera u zemlji. Naravno, stvari zasad tako stoje…

Veliki motiv nastavku prvenstva daju novci od TV prava koje bi talijanski klubovi mogli izgubiti ukoliko više ne bude odigranih utakmica, a ona su, navodno, i bila glavni predmet danas održanog sastanka. Njihova posljednja rata od 233 milijuna eura još je uvijek na čekanju i valja biti isplaćena, a La Repubblica navodi i kako bi klubovi voljeli početi igrati 13. ili 14. lipnja.

Želje su jedno, a realnost drugo. Kako će se stvar razvijati nitko ne zna, no vjerujemo da svi znate kako su određene europske zemlje već odlučile privesti sezonu kraju — PSG je tako osvojio Ligue 1 treći put zaredom, a Nizozemska je poništila prvenstvo…

All 20 Serie A clubs have unanimously agreed to resume the 2019/20 season with clubs back training on May 18th and competitive fixtures set to restart in June pic.twitter.com/lgZRoUDsDq

— FootballJOE (@FootballJOE) May 1, 2020