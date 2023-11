Činilo se da bi nam Juve i Inter mogli ponuditi poslasticu, ali drugo poluvrijeme je razočaralo

Ako ste nedjelju navečer odlučili provesti uz nogomet, onda ste vjerojatno gledali večerašnji derbi 13. kola Serie A između Juventusa i Intera. Bio je to dvoboj prve dvije momčadi na tablici talijanskog prvenstva; Juve se eventualnom pobjedom mogao vratiti na vrh ligaškog poretka koji je toliko dugo bio u rukama drugih ekipa, a Nerazzurri su se nadali napraviti break nad rivalima i odvojiti se na čelu.

Naposljetku smo vidjeli podjelu bodova (1-1) i ogled koji nam je puno više ponudio u prvom poluvremenu.

Uvod je bio dinamičan i obećavajući — Marcus Thuram u četvrtoj je minuti tukao glavom na ubačaj Federica Dimarca, no Wojciech Szczęsny bio je spreman na taj pokušaj. U 15. minuti s druge je strane pokušao uvijek raspoloženi Federico Chiesa koji je bio neprecizan s ruba šesnaesterca, a pet minuta kasnije slično je prošao Hakan Çalhanoğlu.

Međutim, Juventus je poveo u 27. i to nakon lijepe akcije koju su realizirali Dušan Vlahović i Chiesa. Srbin je poslao loptu na lijevu stranu do Chiese koji je poslao sjajnu prizemnu loptu u sredinu, a Juventusova špica brzo je utrčala u prostor i znalački poentirala u mrežu Yanna Sommera za 1-0 i apsolutno ključanje tribina u Torinu. Vlahoviću je to bio prvi ligaški pogodak još od 16. rujna i utakmice protiv Lazija te peti ukupno.

Ipak, Inter je jako brzo uzvratio; neizostavni Lautaro Martínez izjednačio je već u 33. poslije ubojito izvedene kontre i ubačaja Marcusa Thurama. Argentincu je to bio 27. pogodak u Serie A u 2023. godini; samo su dvojica igrača u jednoj kalendarskoj godini zabila više golova od Lautara u ligi od 2000. naovamo. To su Diego Milito (postigao je 28 2012.) i Bobo Vieri (jednako toliko 2001.). Za očekivati je da će ih argentinski topnik prestići.

Drugo poluvrijeme bilo je puno mirnije i s više kalkuliranja u odnosu na prvo — Marcus Thuram zaprijetio je poljskom vrataru na Juventusovu golu u 50. minuti, a nakon toga dugo nismo vidjeli skoro pa ništa. Općenito, činilo se kao da bi obje momčadi bile zadovoljne podjelom bodova u Torinu.

Dakle, Inter sada ima 32 boda na vrhu, Juve 30, Milan je nešto udaljeniji s 26, a četvrti je Napoli s 24…