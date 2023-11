Činilo se da Havertz ne bi mogao pogoditi ni slona, a sada je zabio u dva susreta zaredom

Međutim, bivšem Chelseajevu ofenzivcu, kojeg je Mikel Arteta prekomandirao u vezni red, otvorilo se u protekle dvije utakmice; prvo je za vikend zabio jedini Arsenalov gol u pobjedi nad Brentfordom, a danas je pogodio i protiv Lensa vješto se snašavši u petercu na dodavanje glavom Gabriela Jesusa. Havertz je zadnji put u uzastopnim utakmicama zabio u ožujku dok je još igrao za Bluese.

Što se Arsenala tiče, on se potpuno razgoropadio i do 27. minute zagorčao živote Lensovim nogometašima; Gabriel Jesus zabio je za 2-0 u 21. minuti poslije sjajnog okreta i prethodnog dodavanja Bukaya Sake. Samo dvije minute kasnije spomenuti je Englez pogodio prsima, a Arsenal je već u 27. imao 4-0; Takehiro Tomiyasu poslao je krasnu dijagonalu na Gabriela Martinellija koji se sjurio prema golu i pogodio suprotni kut Bricea Sambe.

5 – @Arsenal are the first side in @ChampionsLeague history to have as many as five different scorers (excl. own goals) in the first half of a match in the competition. Stars. pic.twitter.com/Uyz16rg9kn

— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2023