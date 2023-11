Čist račun, duga ljubav: Benjamin Mendy opet će na sud, tuži City zbog neisplaćenih plaća

Mendy ide na sud zbog “neovlaštenih oduzimanja plaće” za koje tvrdi kako su se dogodili između srpnja 2021. (kada je optužen za silovanje) pa sve do lipnja ove godine kada mu je službeno istekao ugovor sa Cityjem. Riječ je o multimilijunskoj tužbi, a vidjet ćemo kako će se čitava stvar razviti. Službeni City još se nije oglasio na tu temu.

🚨 BREAKING: Benjamin Mendy has launched a “multi-million-pound” claim against Manchester City over two years of unpaid wages. 💰

(Source: @MailSport) pic.twitter.com/1YOsccA6Ky

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 20, 2023