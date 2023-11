City je najbrže u povijesti LP dosegnuo brojku od 250 golova te pritom već izborio nokaut fazu

Kao što se i očekivalo nakon poprilično povoljnog ždrijeba, Manchester City ekspresno je izborio nokaut fazu Lige i na proljeće će nastaviti braniti svoju titulu europskog prvaka. Jasno je to nakon večerašnjeg rutinske i lake pobjede nad momčadi Young Boysa, konačni je rezultat ovog dvoboja na Etihadu bio 3-0.

Građani su tako došli do troboda i u četvrtom ovosezonskom nastupu u ovom natjecanju te tako zadržali stopostotan učinak. Ne mogu ih više stići niti večerašnji suparnik iz Švicarske, kao niti Crvena zvezda, oba ta sastava ostala su na jednom, jedinom bodu. Cityju ostaje još jedino borba s Leipzigom za osvajanje skupine, što može osigurati već u idućem kolu ako kod kuće izbjegne poraz u međusobnom ogledu.

Kao što smo to već vidjeli već nebrojeno puta, Manchester City je do ove pobjede došao ponajviše zaslugom Erlinga Haalanda. Norveški stroj za golove večeras je dvaput zatresao suparničke mreže i tako još malo poboljšao svoj prosjek golova u Ligi prvaka. Točnije, u samo 34 utakmice je strijelac bio u čak 39 navrata, odnosno prosječno postiže nevjerojatnih 1,14 pogodaka po utakmici u ovom natjecanju.

Erling Haaland's game by numbers vs Young Boys: 15 touches

4 passes completed

4 shots

3 shots on target

2 goals

1.21 xG Another two goals in the bag. ✌️#UCL pic.twitter.com/dEfikYURZ4 — Squawka Live (@Squawka_Live) November 7, 2023

Prvi od ta dva zgoditka s ove utakmice stigao je u 23, minuti, tad je iz kaznenog udarca matirao gostujućeg golmana Anthonyja Racioppija. Švicarski čuvar mreže nije imamo nikakve šanse, bacio se u pogrešnu stranu, a do kraja poluvremena još je jednom išao po loptu u svoju mrežu.

U toj situaciji iz sudačke nadoknade, do pogotka je došao Phil Foden i zabio u svojem trećem uzastopnom nastupu za City, nakon što je to napravio i protiv Manchester Uniteda (3-0) te Bournemoutha (6-1) u Premier ligi. Svima je već tad bilo jasno kako bodovi ostaju na Etihadu, u nastavku su domaći samo mirno priveli utakmicu njenom kraju.

Dakako, morao se Haaland još jednom upisati u strijelce, u 51. je krasnim udarce sa 17-18 metara opet svladao Racioppija. Rijetki su njegovi golovi izvan kaznenog prostora, no kad se to dogodi, uglavnom su ostvarenja vrijedna divljenja. Ujedno je to bio i jubilarni, 250. Cityjev pogodak u Ligi prvaka, s tek 119 utakmica u povijesti tog natjecanja je najbrže od svih klubova dosegnuo tu brojku.

Ubrzo su Young Boys ostali s desetoricom na travnjaku, Sandro Lauper skupio je dva žuta kartona i to je bio kraj priče. Ipak, više se rezultat nije mijenjao, Pepovi puleni kao da su namjerno prikočili i zadovoljili se ovim rezultatom, a moraju se pripremati i za nadolazeće izazove u Premier ligi. Najprije ih, naime, čeka neugodno gostovanje kod Chelseaja, zatim im na Etihad stiže i Liverpool.