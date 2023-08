City objavljuje velike transfere? Dobro, možemo i mi: United predstavio Rasmusa Højlunda

Manchester United posljednjih je tjedana ganjao Rasmusa Winthera Højlunda, danskog 20-godišnjeg napadača koji je lani imao odličnu sezonu u Atalanti, ali njegove usluge nisu došle nimalo jeftino.

Naime, La Dea je za njegov transfer tražila čak 75 milijuna eura odštete i još 10 milijuna u raznim bonusima. Netko bi smatrao kako je to poprilično velika svota za mladića koji iza sebe ima jednu sezonu u ligama Petice te u 34 nastupa za klub zabio 10 golova i četiri puta asistirao, ali na Old Traffordu su procijenili kako je to cijena koju su spremni platiti.

To su i učinili, a Danac je danas predstavljen na Kazalištu snova — zanimljivo, samo nekoliko sati nakon što je veliki rival Manchester City na drugoj strani grada predstavio svojeg novog aduta, Joška Gvardiola. Højlund je, inače, potpisao ugovor na pet godina uz mogućnost produženja suradnje na još jednu sezonu. 👀 pic.twitter.com/u2Hp230j8e — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023 Prije no što se probio u Atalanti, Højlund je igrao za København u kojemu je i potekao te u 32 nastupa za seniore poentirao pet puta. Sljedeća stanica bio je Sturm Graz u kojemu je odigrao 21 utakmicu, zabio 12 puta i skupio četiri asistencije, a tako je došao i na radar kluba iz Bergama. Samo godinu dana kasnije oblači dres jednog od najvećih svjetskih klubova, a sada će pred sebe staviti novi izazov; morat će opravdati novac koji je uložen u njega. Ha, ako može Haaland, valjda može i Højlund?

