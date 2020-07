Cityjev belgijski genijalac: Kevin De Bruyne večeras je pokazao koliko je velik igrač

Jedno od najvećih umjetničkih djela u Europi svakako je Gentski oltar, glasoviti poliptih kojega su u 15. stoljeću načinila braća Van Eyck. Ne želimo umanjivati veličinu spomenutih flamanskih majstora, ali navedeni grad je u međuvremenu izrodio još jednog umjetnika.

Kevin De Bruyne najbolji je igrač Manchester Cityja i oko toga spora nema. U momčadi prepunoj zvijezda belgijski virtuoz iz sezone u sezonu dokazuje se kao ključna persona, a njegove vještine u najboljem svjetlu imali smo prilike vidjeti i u današnjem brisanju poda s Liverpoolom.

Protiv mamurnih prvaka Belgijac je uspješno realizirao kazneni udarac u 24. minuti (zabivši četvrti penal zaredom), a potom u 45. fantastično petom izbacio Virgila van Dijka i tako namjestio Fodenov pogodak kojim je City poveo 3-0. Međutim, usto je kreirao i pet šansi (dvije velike), uputio ukupno četiri udarca prema golu, triput vratio loptu u posjed svoje momčadi, osvojio je četiri od ukupno šest duela i u međuvremenu jednom otklonio opasnost. Također, današnji pogodak bio mu je 11. prvenstveni ove sezone, što je označilo njegovu najproduktivniju ligašku sezonu dosad što se tiče postignutih zgoditaka.

Kevin De Bruyne has been involved in 30 goals in his last 31 Premier League starts 🔥

1️⃣2️⃣ goals

1️⃣8️⃣ assists#MCILIV pic.twitter.com/lgbnG4q4gl

— Goal (@goal) July 2, 2020