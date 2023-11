Cityjev ofenzivac koji je direktno sudjelovao u čak pet golova? Ne, nije to Haaland, već Jérémy Doku

Uoči današnje utakmice Manchester Cityja i Bournemoutha, gotovo pa svima je bilo jasno kako će domaći na Etihadu upisati visoku pobjedu. Isto tako, mnogi bi se bez problema okladili kako će u svim Cityjevim golovima, ili barem većini njih, prste imati određeni mladi ofenzivac. Sve se to i ostvarilo, sastav koji vodi Pep Guardiola slavio je s 6-1, no prvo ime ovog dvoboja ipak je postao Jérémy Doku.

On je u taj trijumf ugradio čak tri svoje asistencije te jedan pogodak, dakako da mu je to daleko najbolji nastup u svijetloplavom dresu. Baš on je i načeo Bournemouthovu mrežu, u 30. minuti zabio je 1-0 nakon krasnog duplog pasa s Rodrijem. Samo tri minute poslije je krenuo u svoj niz asistencija i već do poluvremena riješio pitanje pobjednika utakmice.