Cleveland Indiansi također razmišljaju o promjeni imena. Atlanta Bravesi svoje će zadržati

Problematična imena američkih sportskih timova napokon bi mogla biti promijenjena. Nakon što su Washington Redskinsi iz NFL-a u petak priopćili kako razmatraju promjenu imena uslijed zahtjeva glavnih sponzora u sklopu borbe protiv rasizma, jednako su postupili i Cleveland Indiansi.

Podsjetimo, Redskinsi su napokon odlučili krenuti u promjenu problematičnog imena za koje se smatra pogrdnim za američke domoroce, a slično je i u slučaju Indiansa. Podsjetimo, bejzbolska franšiza prije dvije godine uklonila je maskotu s likom poglavice Wahooa iz svog vizualnog identiteta nakon niza kritika, a vidjet ćemo kakva imena čekaju navedene timove.

Ipak, Atlanta Braves, momčad koja se u svom imenu također referira na izvorno američko stanovništvo, nigdje nije naglasila kako razmišlja o sličnom postupku. Naime, franšiza se u svom imenu referira na termin koji je nekoć označavao plemenskog ratnika…

Can we change the name of the Atlanta Braves now, too? I have an idea that's cooler than being cool. The Atlanta OUTKASTS. And instead of the tomahawk chop, the crowd can chant HEY YA.

— sherean (@sherean) July 4, 2020