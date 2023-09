Coco Gauff prva je američka tinejdžerica s naslovom na US Openu od Serene Williams

Coco Gauff već je godinama na ozbiljnoj teniskoj sceni pa mnogi zaboravljaju da ima tek 19 godina, ali američka tinejdžerka ove je sezone doživjela svoj pravi proboj u elitu. Nakon pobjeda na domaćim turnirima u Washingtonu i Cincinnatiju, mlada Amerikanka napravila je najveći pothvat svoje karijere i došla do prvog Grand Slam naslova.

U sinoćnjem finalu US Opena, Gauff je svladala drugu nositeljicu Arinu Sabaljenku 2-1 u setovima (2-6, 6-3, 6-2) za nešto više od dva sata igre, a time je ispisala povijest postavši prva američka tinejdžerica koja je osvojila US Open u ženskom singlu u aktualnom stoljeću te prva nakon Serene Williams 1999. godine.

Gauff je uvjerljivo izgubila prvi set; ispustila je servis već u prvom gemu i uspjela napraviti ribrejk u četvrtom, no Sabaljenka je uzvratila s još dva breaka i došla do vodstva. Međutim, Gauff je potom odigrala izuzetno miran drugi set gdje je s breakom prednosti došla do izjednačenja, a onda u odlučujućem povela 4-0 što joj se pokazalo dovoljnim za hvatanje trijumfa.

Gauff je tek druga tenisačica s pobjedom u finalu US Opena koja je izgubila prvi set nakon Naomi Osake koja je to napravila Viktoriji Azarenki prije tri godine. Usto, jedina je igračica koja je od 2020. naovamo barem jednom godišnje pobjeđivala Sabaljenku.

Concrete jungle where dreams are made of…… @usopen pic.twitter.com/Zgx3mRAFkc — Coco Gauff (@CocoGauff) September 10, 2023

Očito zna što treba činiti protiv bjeloruske predstavnice…