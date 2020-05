Colina Kaepernicka protesti su koštali karijere. Sada je to priznao i bivši NFL-ov dopredsjednik

To da Colin Kaepernick više nije mogao pronaći posao u NFL-u zato jer je protestirao protiv rasizma u obliku klečanja na američku himnu i podigao tadašnje društvo na noge jednako je iskazu da je nebo plavo ili da je voda mokra. Tijekom aktualnih eskaliranja rasnih tenzija u SAD-u njegovo ime ponovno se počelo vući po tamošnjim portalima i listovima, a spomenuo ga je i CNN-ov politički analitičar Joe Lockhart koji je u doba Kaepernickovih protesta bio dopredsjednik NFL-ova odjela komunikacije i imao poprilično puno posla oko samog slučaja.

Iako su NFL-ovi vlasnici svojedobno ustali protiv Trumpovih izjava o tome kako bi se “tom kučkinom sinu trebao dati otkaz” zbog nepoštivanja himne, Kaepernick je od odlaska iz San Francisco 49ersa bez ugovora što je atipično za igrača koji je 2012. godine vodio momčad do Super Bowla, sljedeće godine igrao konferencijsko finale i kasnije održavao više-manje prosječnu formu za jednog quarterbacka u NFL-u. Od 32 franšize u ligi niti jedna ga nije odlučila uzeti makar kao zamjenu, iz mirovine su vraćale veterane, a dobar dio javnosti smatra kako je takvom ishodu razlog upravo njegova kontroverzna ličnost.

Lockhart je to u posljednjoj kolumni koju je napisao za CNN i priznao.

“Nijedan tim nije želio potpisati igrača — čak ni takvoga s Kaepernickovim talentom — kojeg bi smatrali kontroverznim i, shodno tome, lošim za posao”, napisala je nekadašnja NFL-ova figura.

I know the NFL has to come out with a statement, but after everything with Kaepernick — we knew it would be a tone deaf response no matter what. The condolences sent contradicts the actions taken with Kaep, a person who fought for these lives lost. https://t.co/TYyVK7E5k5

— Evan Closky (@EvanClosky) May 30, 2020