Conte: ‘Volio bih trenirati Romu ili Napoli zbog strasti navijača, nadam se da ću dobiti tu priliku’

Jedan od najboljih svjetskih trenera koji trenutno nemaju posao je i Antonio Conte. Talijan je bez posla od odlaska iz Tottenhama na proljeće, a na ljeto nije uzeo novi angažman premda je imao ponude. Otkrio je za talijanske medije da je odbio ponude iz Saudijske Arabije, a kazao je i još neke zanimljive stvari.

“Juventus nakon samo tri godine”, rekao je na pitanje žali li za odlaskom iz nekog kluba. “Vidio sam velike probleme u malim stvarima pa sam odlučio otići.”

Vodio je Conte Bianconere do tri uzastopna Scudetta od 2012. do 2014., prvih Juventusovih naslova od Calciopolija. Nakon toga vodio je i talijansku reprezentaciju te Inter u svojoj zemlji, a nedavno je odbio Napoli jer preferira preuzimati momčadi na ljeto, a ne usred sezone.

“Napoli i Roma, to su klubovi koje bih volio voditi zbog strasti koju njihovi navijači imaju. Nadam se da ću dobiti šansu za to iskustvo. Ne prihvaćam poslove usred sezone jer su to situacije koje su stvorene prije nego što dođem.”

Roberto Mancini vodio je Azzurre nakon njega, a sada vodi Saudijsku Arabiju. Conte otkriva da je i on imao ponude od istog poslodavca koje je odbio.

“Ne bih želio pričati o tome, ali Saudijska Arabija je nudila posao Manciniju, ali i ostalim trenerima, pa i meni. No, odbio sam ih”, kazao je Conte.