Cristiano Ronaldo: ‘Moje rivalstvo s Messijem je završilo, ali promijenili smo nogometnu povijest’

Ušli smo u novu nogometnu eru, onu u kojoj Leo Messi i Cristiano Ronaldo nakon cijele jedne punoljetnosti dominacije više nisu na istom kontinentu. Oba dijela duopola koji je dominirao svjetskim nogometom ne stanuju u Europi, a Ronaldo stoga smatra da je era rivalstva gotova i da ono više ne postoji.

“Ne gledam stvari tako”, rekao je Portugalac na radu u Saudijskoj Arabiji. “Rivalstvo je gotovo. No, bilo je dobro, gledatelji su to voljeli”, rekao je. Njih dvojica kombinirano su osvojila 79 trofeja, a jedina su dva nogometaša u povijesti s preko 800 pogodaka.

“Oni koji vole Cristiana Ronalda, ne moraju mrziti Messija i obrnuto”, kaže Ronaldo o utjecaju ponajvećeg sportskog rivalstva na navijače. “Dobro smo odradili svoje, promijenili smo nogometnu povijest. Poštuju nas diljem svijeta i to je ono najvažnije.”

Ronaldo je sada na Istoku, dok je Messi za svoju jesen karijere odabrao Zapad i SAD.

“On je pratio svoj put, a ja svoj, nevezano za igranje van Europe. Po onome što vidim, dobro mu ide. Kao i meni. Ostavština i dalje živi, ali naše rivalstvo ne gledam na taj način. Često smo dijelili pozornicu, trajalo je to 15 godina. Ne mogu reći da smo prijatelji jer nikada nisam večerao s njim, ali smo kolege i poštujemo se.”

Sada obojica mijenjaju nogomet na drugim kontinentima. Ronaldo je pokrenuo veliku saudijsku ofenzivu i nakon njega na ljeto je nekolicina europskih igrača došla za njim, a Portugalac tvrdi da je to i predvidio.

“Znao sam da će se to dogoditi. Rekao sam to prije pola godine i svi su mislili da sam lud. No, na koncu ludi tip nije tako lud, postalo je normalno igrati u saudijskoj ligi. Velika je privilegija mijenjati nogometnu kulturu jedne zemlje. Bio sam pionir i na to sam ponosan. Najviše na svijetu želim uvijek evoluirati i zato je ovo vrhunska stvar”, kazao je.